Pokémon Esplorazioni: Goh è un allenatore migliore di Ash? Parliamone

La serie Pokémon Esplorazioni pubblicata in concomitanza con la pubblicazione dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, è caratterizzata da numerose novità per il franchise, dall’importanza del tema del viaggio espanso a tutte le regioni finora conosciute, fino all’introduzione di un co-protagonista capace di oscurare Ash, ovvero Goh.

In breve tempo Goh è riuscito a conquistare gran parte degli spettatori, rivelandosi diverso dall’allenatore di Biancavilla che da 25 anni è rimasto l’unico personaggio principale, sempre al centro di ogni avventura narrata sia nella serie che nelle pellicole. A differenza degli altri co-protagonisti Goh ha ricevuto tanto spazio nella serie quanto Ash, avendo anche un arco di evoluzione più marcato rispetto a loro, basti pensare alla sua principale missione legata al Progetto Mew.

Ciò ha addirittura portato i fan a pensare ad una sparizione definitiva di Ash e Pikachu dall’anime, e per quanto possa sembrare controproducente come scelta, Goh è sicuramente un allenatore migliore di Ketchum, almeno per quanto riguarda il modo di prendersi cura dei mostriciattoli. Infatti Goh ha preso sul serio la missione di catturarli tutti, e attualmente può contare circa 100 Pokémon, molti dei quali si trovano nel laboratorio del Professor Cerasa.

Mentre Ash, che ne possiede circa 60 nel laboratorio del Professor Oak, non si reca quasi mai a trovarli per vedere le loro condizioni e passare un po’ di tempo con loro, Goh trascorre diverse ore ogni giorno a prendersi cura di tutti i suoi compagni, approfondendo il legame che li unisce. Se in battaglia Ketchum potrebbe facilmente avere la meglio, considerando anche la sua scalata nella World Coronation Series, sul fattore affettivo Goh rimane sicuramente in testa. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.