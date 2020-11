Pokémon Esplorazioni: Goh scende in campo nell'episodio 47

La nuova stagione di Pokémon Esplorazioni sta rivelando piacevoli sorprese e dopo il ritorno di un Leggendario lo scorso episodio, accompagnato da una battaglia a dir poco emozionante, è il momento per i nostri allenatori di tornare a gareggiare per diventare più forti. Il nuovo episodio, in particolare, sarà incentrato su Goh.

Qualche episodio fa Goh era riuscito nell'impresa di catturare Eternatus ma per esigenze narrative il ragazzo è stato costretto a consegnare il Pokémon tra le mani delle autorità. Nel corso dell'episodio 47, intitolato "Pokémon Champion! La Battaglia di Big Eaters", Goh e Skwovet si imbatteranno in una sfida molto complicata. Ad ogni modo, la sinossi della puntata qui segue:

"Goh e Skwovet hanno deciso di partecipare al Torneo di Big Eater a Kuchiba City. Ad aspettarli ci sono avversari estremamente abili come l'ultimo vincitore del Torneo Snorlax e la leggenda giramondo Blaziken. Tuttavia, Goh ha un piano sorprendente per vincere. Nel frattempo, il Team Rocket, confuso dagli organizzatori del torneo, ha iniziato a lavorare all'ennesimo piano malevolo...!"

In attesa di conoscere come il co-protagonista riuscirà a cavarsela in questo particolare Torneo, vi invitiamo a recuperare l'ultimo piano del Team Rocket. E voi, invece, siete interessati a questo nuovo episodio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.