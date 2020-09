Pokémon Esplorazioni: Gou reagisce alle provocazioni di Kawe con un discorso interessante

La nuova serie Pokémon Esplorazioni ci ha introdotto da subito ad un nuovo personaggio, l'allenatore Gou, che ha da subito ricoperto il ruolo di co-protagonista al fianco dello storico Ash Ketchum. Giunti nella regione di Alola però, Gou è stato al centro delle provocazioni di alcuni amici di Ash, e ha deciso di rispondere in maniera molto decisa.

Dalle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi in rete, sapevamo già che Kawe, abile allenatore di Pokémon che abbiamo conosciuto nella stagione scorsa stagione, avrebbe chiesto a Gou di affrontarlo in uno scontro diretto, per valutare se fosse o meno un vero rivale per Ash.

Prima di questa richiesta però, gli altri allenatori, compagni di Ash durante i corsi all'Accademia Pokémon, hanno trattato il co-protagonista con diffidenza, prestandogli poca attenzione durante la festa organizzata per Ash, e considerandolo solo un "ostacolo" per la carriera del loro caro amico. Quando poi Kawe lo ha sfidato direttamente, Gou, molto irritato dal comportamento di tutti e dal poco rispetto mostrato nei suoi confronti, ha risposto con un discorso molto sentito, che trovate nel video in calce alla notizia.

Con un tono deciso e guardando tutti i presenti negli occhi, Gou ha spiegato come lui e Ash non siano affatto rivali, ma amici che lavorano alla stessa ricerca, che viaggiano insieme pur avendo obiettivi diversi. Questa scena, totalmente inaspettata visti i toni adottati dall'anime di Pokémon nel corso degli anni, non fa che sottolineare ancora una volta la quantità di novità, molto apprezzate, inserite nel franchise.

Ricordiamo che l'episodio 37 ha emozionato con il ritorno della squadra di Ash, e che su YouTube è disponibile il primo episodio di Pokémon Esplorazioni in italiano.