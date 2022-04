Pokémon Esplorazioni, Greninja e Lucario saranno alleati o avversari?

L'anime Pokémon celebra il suo 25° anniversario e ci saranno senz'altro un sacco di novità da aspettarsi per la nuova iterazione della serie. Con Ash Ketchum che sale i ranghi della World Coronation Series, i fan hanno visto vecchi amici e beniamini del pubblico aiutarlo nel suo cammino attraverso il torneo, affrontando avversari sempre più tosti.

Dopo che nei precedenti episodi della serie sono tornati non solo alcuni dei suoi compagni di viaggio del passato, ma anche molti dei Pokémon che ha avuto modo di catturare per le sue squadre nel corso degli anni, i fan hanno iniziato a chiedersi se sarebbero tornati anche altri importanti pezzi da novanta delle squadre passate di Ash.

La nuova opening di Pokémon Esplorazioni rivelava il ritorno di personaggi storici e ha posto le basi per il grande ritorno di Greninja nell'anime di Pokémon dopo molti anni, il nuovo trailer per la serie anticipa che Greninja e Lucario lavoreranno insieme o si scontreranno in un futuro episodio.

Non è ancora stato rivelato esattamente in quale episodio i fan potranno vedere Greninja di Ash fare un'apparizione, ma si spera che il Pokémon torni per aiutare Ash in una futura battaglia della World Coronation Series. Ma con l'annuncio che lavorerà a stretto contatto con Lucario, il suo ritorno nell'anime potrebbe essere un modo per aiutare Ash e Lucario a rafforzare il loro legame. C'è un rapido scorcio di Ash e Greninja che si legano attraverso le loro aure, ed è lo stesso tipo di legame che Ash ha attualmente con Lucario.

Entrambi sono stati alcune delle aggiunte più popolari alle squadre Pokémon di Ash nel corso degli anni, e mentre Greninja potrebbe non rimanere per il tempo che i fan desidererebbero, almeno sembra che ci sarà una grande battaglia per lui quando farà la sua apparizione nell'anime. Ora si tratta solo di vedere a cosa porterà il ritorno nell'anime e cosa potrebbe significare per il nuovo viaggio di Ash.

Ma cosa ne pensate? Come volete vedere il ritorno di Greninja nell'anime di Pokémon? Quale tra Greninja e Lucario potrebbe effettivamente vincere la loro battaglia? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.