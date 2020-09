Pokémon Esplorazioni: importanti cambiamenti per il Prof Kukui nell'ultimo episodio

La serie Pokémon Esplorazioni si è rivelata da subito alquanto differente rispetto alle precedenti stagioni, riportandoci in regioni esplorate in passato e a rivedere personaggi e capopalestra che hanno dato filo da torcere ad Ash durante il suo percorso come allenatore. Nell'ultimo episodio siamo tornati ad Alola, con non poche sorprese.

La grande reunion che ha visto coinvolti Ash e i suoi compagni nell'arcipelago di Alola, ci ha riportato nell'atmosfera giocosa ma allo stesso tempo competitiva, che ha caratterizzato tutte le avventure della serie Sole e Luna. Con grande sorpresa dei fan, il Professor Kukui è apparso con la sua famiglia al completo. Dopo il matrimonio con Burnet i due hanno avuto un figlio, come riportato nell'immagine che trovate in fondo alla pagina, condivisa dall'account Twitter ufficiale della serie.

Di seguito trovate la sinossi dell'episodio 37, intitolato "Sono tornato, Alola!", "Ash e Gou si sono diretti nella regione di Alola! Ash si è riunito con il Professor Kukui, gli altri studenti della Scuola Pokémon, e naturalmente con i suoi mostriciattoli portatili. Tuttavia durante il party di benvenuto organizzato per Ash, uno dei suoi vecchi compagni, Kawe ha sfidato Gou, rimasto timido per tutta la festa, dicendo di voler essere sicuro che questo ragazzo sia un rivale all'altezza di Ash, e Gou ha accettato la sfida!"

Ricordiamo che l'anime di Pokémon Esplorazioni ha cambiato slot d'orario, e che Eevee ha ottenuto un'evoluzione di tipo veleno grazie ad una fanart.