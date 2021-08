Pokémon Esplorazioni: l'Infermiera Joy è un Pokémon? La stramba teoria del fandom

Sin da quando l'avventura di Ash Ketchum è cominciata, l'Infermiera Joy è stata parte fondamentale del suo lungo viaggio. A lei, infatti, presente nei Centri Pokémon di ogni città, spetta il compito di curare e prestare assistenza ai Pokémon esausti. Ma se ella stessa fosse un mostriciattolo? Ecco la stramba teoria che sta spopolando nel fandom.

Innanzitutto, precisiamo che l'Infermiera Joy non è una singola entità, e che non si sposta nei centri delle varie città seguendo Ash. Difatti, Joy non è il nome di queste donne "crocerossine", bensì il loro cognome. Si tratta dunque di una grande famiglia sparsa nel mondo Pokémon: sorelle, cugine e via dicendo sono tutte unite dalla stessa passione, prestare assistenza ai Pokémon esausti.

Nelle ultime ore, però, la figura dell'Infermiera Joy è alla base di una teoria a dir poco assurda. A far scaturire questa clamorosa ipotesi è stato l'utente Reddit @EXGShadow, secondo il quale le infermiere dai capelli rosa non sarebbero altro che Pokémon.

Come da lui fatto notare, esattamente come un comunissimo Pokémon, dell'Infermiera Joy esistono varie versioni, come ad esempio la forma regionale di Alola o quella Shiny. Non solo, anche da bambine le Infermiere Joy sono già pressoché identiche alla versione adulta. Dunque, in base a ciò, l'Infermiera Joy non sarebbe altro che un particolarissimo Pokémon antropomorfo dall'aspetto umanoide.



Con migliaia di commenti, l'utente Reddit pare aver convinto una grande fetta della community. E se l'Infermiera Joy fosse un Ditto sotto mentite spoglie? Se Ash intende diventare il miglior allenatore Pokémon al mondo, prima o poi dovrà risolvere anche questo mistero. Voi cosa ne pensate, questa stramba teoria vi ha convinto?

Vi lasciamo a un cosplay dell'infermiera Joy e alle anticipazioni di Pokémon Esplorazioni episodio 78.