Pokémon Esplorazioni: inizia finalmente l'avventura a Galar

Pokémon Esplorazioni sta per arrivare con un nuovo arco e i fan non vedono l'ora di lanciarsi in questa nuova avventura. Tra poche settimane il nuovo anime inizierà a raccontare la storia che abbiamo giocato nei capitoli per Nintendo Switch di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Per Ash è tempo di scoprire l'oscuro segreto che si cela dietro la regione di Galar, e il nuovo trailer è qua per regalare ai fan un'anticipazione di questo attesissimo arco. I fan sapevano che sarebbe arrivata la serie ambientata nella regione di Spada e Scudo dall'inizio di settembre, quando è stato pubblicato il nuovo poster.

Nel nuovo trailer pubblicato, Ash sta per combattere contro il Presidente Rose e la sua misteriosa organizzazione che vuole a tutti i costi risvegliare il leggendario Pokémon Eternatus.

Il trailer inizia con Ash e Goh a spasso per Galar. I due allenatori incontrano alcuni personaggi che abbiamo già visto nei giochi di Spada e Scudo, come Laburno, Sonia e Dandel. Sembra che Ash stia per sfidare il capo palestra di tipo drago quando improvvisamente Rose entra in scena.

Rose è colui che vuole risvegliare Eternatus per riportare la regione di Galar alle origini, e non è da solo, ma ha al suo fianco una fedele banda di scagnozzi ad accompagnarlo. Ash e Goh scopriranno a tutti i costi la verità su Rose, e noi fan sappiamo bene che Ash non si arrenderà finche non sarà riuscito a fermarlo.

Vi lasciamo il trailer alla fine della news, così potete scriverci cosa ne pensate!

Quando vedremo questo arco in Italia? Ancora non lo sappiamo, ma i fan giapponesi vedranno in televisione l'inizio di questo arco, chiamato "Darkest Days" a partire da venerdì 9 ottobre, prima che Netflix porterà gli episodi anche al pubblico non nipponico.

In attesa dell'uscita della nuovissima serie, vi proponiamo Zacian e Zamazenta entrano in scena nel nuovo trailer di Pokémon Esplorazioni. In più vi consigliamo di non perdervi l'analisi del nuovo trailer di Pokémon Esplorazioni!