Pokémon Esplorazioni: ecco il titolo italiano del nuovo anime, in arrivo anche in Italia

Come probabilmente saprete, recentemente The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato che la nuova serie animata Pokémon Journey giungerà nel corso dei prossimi mesi su Netflix, a quanto pare il 12 giugno 2020, una notizia largamente apprezzata a cui ha fatto seguito anche un'intrigante news per i fan italiani.

Oltre alla pubblicazione del trailer inglese dedicato alla produzione, è stato infatti caricato anche un primo trailer della serie con sottotitoli in italiano, segno che la serie si appresta a giungere doppiata anche da noi, seppur attualmente non sia stata fornita alcuna informazione relativa alla data della release. In compenso, è stato svelato che l'anime - intitolato Pokémon Esplorazioni - andrà in onda su K2, con la compagnia che si occuperà di svelare qualche succosa novità sulla premiere in futuro.

La notizia farà la gioia di moltissimi appassionati, soprattutto dopo il grande successo che la produzione ha riscosso tra i fan grazie alla sua capacità di raccontare una storia ricca di nuovi Pokémon e personaggi mescolando però nel tutto anche tanta nostalgia, con i nostri Ash e Pikachu ritrovatisi a visitare luoghi ben noti incontrando, nel mentre, tanti mostriciattoli che molti fan si portano nel cuore.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stata pubblicata la nuova puntata di Pokémon Twilight Wings.