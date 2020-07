Pokémon: Esplorazioni, un leak conferma un'attesissima evoluzione e il destino di Sobble

Negli ultimi giorni c'è stata un po' di confusione in merito ai nuovi compagni d'avventura di Ash e Go. Confusione tra l'altro generata dall'ambiguità di un testo non poi così chiaro. Ad ogni modo, un leak in merito a Pokémon: Esplorazioni sembra aver finalmente chiarito due importanti avvenimenti in dirittura d'arrivo.

Nella scorsa puntata, un po' a sorpresa, Ash ha catturato Farfetch'd di Galar, una versione di gran lunga differente a quella presente sul territorio di Kanto, non tanto per il carattere forse leggermente più scontroso, ma soprattutto per via del suo "Tipo Lotta". Ad ogni modo, questa decisione ha inevitabilmente mutato il destino di Sobble, originariamente accostato all'immortale protagonista, a favore di Go.

A confermarlo, infatti, è direttamente un leak tratto dalle pagine di una rivista nipponica in cui il Pokémon simil lucertola viene accostato al compagno di Ash. La notizia ha rattristato alcuni appassionati dell'anime che speravano di poter vedere la creaturina nel team al fianco di Pikachu e Dragonite. Lo stesso magazine, a tal proposito, ha persino mostrato una prima scan di Lucario, chiaro segno che l'ultimo arrivato della squadra di Ash passerà presto per la sua attesissima evoluzione.

Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi episodi per scoprire il futuro di Pokémon: Esplorazioni. E voi, invece, siete contenti della scelta della produzione di affidare Sobble a Go? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.