Pokémon Esplorazioni: un leak conferma il nuovo Pokémon del protagonista?

Pokémon Esplorazioni continua la sua trasmissione da ormai oltre un anno e, attualmente, i due allenatori non hanno ancora completato le rispettive squadre. Dopo la polemica di uno dei passati episodi, è giunto il momento per i nostri tre allenatori di mettersi alla prova in una nuova sfida.

Goh ha da poco compiuto l'incredibile impresa di catturare un Pokémon leggendario, Suicune, seppur la formula con la quale la creatura farà compagnia al suo nuovo allenatore è leggermente diversa rispetto a quanto siamo abituati. Il mostriciattolo, infatti, seppur fondamentalmente associato ad una delle PokéBall del protagonista, è libero di poter uscire a proprio piacimento dalla sfera per poi tornare al fianco del suo allenatore al momento del bisogno.

Ad ogni modo, sembra che Goh metterà presto le mani su un'altra creaturina. Grazie ad un leak trapelato da una rivista, veniamo a conoscenza di una puntata interamente dedicata a Grookey, uno dei tre starter di Galar, che sulla carta pare già essere stato catturato da qualcun altro. Tuttavia, un mistero si aleggia intorno al suo allenatore. Non sappiamo in che modo Grookey entrerà dunque a far parte della sua squadra, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito alla faccenda.

E voi, invece, cosa ne pensate dello starter di Galar di tipo erba, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguado, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadroin fondo alla pagina.