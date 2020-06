Pokémon: Esplorazioni, un leak sembra confermare il sesto e ultimo mostriciattolo di Ash

Finalmente, dopo una lunga attesa, Pokémon: Esplorazioni è tornato con un nuovo episodio. La trama ha dunque ripreso a scorrere ed è giunto il momento per Ash di completare la sua squadra di mostriciattoli. Un leak trapelato in rete nelle scorse ore sembra inoltre aver chiarito il volto dell'ultimo compagno di squadra del protagonista.

In realtà, alcune prime voci di corridoio avevano già fornito alcuni indizi in merito al sesto e ultimo Pokémon di Ash, ma un ennesimo leak sembra finalmente porre fine alle speculazioni in merito. Dalle pagine di una rivista, infatti, è stata mostrata una locandina promozionale incentrata sul futuro dell'iconico allenatore, nella fattispecie in merito al suo prossimo compagno d'avventura.

Nella scan in questione, la stessa che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, è possibile notare in basso a destra un riquadro oscurato di un mostriciattolo spaventato, Sobble, che sarà persino protagonista di uno dei prossimi episodi, presumibilmente la puntata che andrà in onda il prossimo 12 luglio. A ribadire ulteriormente questa possibilità vi sono due ulteriori indizi: l'ultima key visual ufficiale dell'anime (anch'essa in fondo alla pagina) e la scritta nella pagina della rivista che recita "Introduzione del Pokémon di Ash".

E voi, invece, cosa ne pensate di Sabble, vi piace come sesto e ultimo Pokémon dell'allenatore più famoso al mondo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.