Pokémon: Esplorazioni, un leak sembra aver svelato il nuovo mostriciattolo di Go

L'anime di Pokémon: Esplorazioni, dopo una pausa piuttosto lunga, è finalmente ripreso. Con il ritorno della serie televisiva hanno ripreso a scorrere i leak in merito ai prossimi episodi che sembrano promettere nuovi risvolti per Ash e Go. Dopo aver svelato il sesto mostriciattolo del protagonista è il turno del suo compagno d'avventura.

Al termine della battaglia con Korrina, è giunto nuovamente il momento per l'iconico duo di completare le proprie squadre. Se l'ultimo compagno di squadra di Ash sembra ormai essere Sobble, è arrivato il turno per Go di infoltire il proprio team. Uno degli ultimi leak trapelato in rete, lo stesso che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, preannuncia una sorpresa proprio per quest'ultimo allenatore che recita quanto segue:

"E inoltre fate attenzione al Pokémon catturato da Go! Go, l'altro protagonista che viaggia con Ash, freme dal sogno di catturare tutti i Pokémon! Tenetelo d'occhio!"

Stando alle immagini promozionali trapelate in merito, qualora Sobble dovesse effettivamente colmare l'ultimo posto della squadra di Ash come gli indizi lasciano presagire, allora il nuovo pokémon di Go sarà probabilmente Farftetch'd. Chissà, inoltre, che proprio lui non possa evolversi presto in una delle evoluzioni introdotte con l'ottava generazione, ovvero in Sirfetch'd.

E voi, invece, cosa ne pensate dei leak in merito al prossimo mostriciattolo di Go, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.