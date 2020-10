Pokémon Esplorazioni: i Leggendari di Galar entrano in scena nell'ultimo episodio

Con l'ultimo episodio della serie Pokémon Esplorazioni è ufficialmente cominciato il breve arco narrativo dedicato al fenomeno della Notte Oscura, e alla storia dei pokémon leggendari Zacian e Zamazenta, i quali probabilmente saranno al centro di intensi scontri durante le quattro puntate previste per la saga "Spada e Scudo".

Seguendo in parte gli avvenimenti narrati nei videogiochi, l'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni ha mostrato una nuova e misteriosa diffusione del fenomeno Dynamax nella regione di Galar, cosa che ha convinto Ash e Goh a tornare lì per studiarne più da vicino le conseguenze. Il treno su cui stavano viaggiando però, improvvisamente si ferma a causa di una fitta nebbia che non permette di proseguire.

Incuriositi i due allenatori si addentrano nella nebbia, separandosi, e incontrando i primi due leggendari della regione, Zacian e Zamazenta, nelle loro forme base. Naturalmente Ash prova a combattere con Zacian, ma nessun colpo del piccolo Pikachu riesce a colpire il lupo, mentre Goh tenta addirittura di catturare Zamazenta con una poké ball, che passa semplicemente attraverso il corpo del pokémon.

I due lupi poco dopo svaniscono, portando con loro anche la nebbia che chi ha giocato ai videogiochi non faticherà a paragonare a quella che si trova nel Boschetto Dormiente, nelle sequenze iniziali. Ricordiamo che presto farà il suo ritorno Mewtwo, e vi lasciamo alle 5 mosse più forti mostrate finora nelle serie di Pokémon.