Pokémon Esplorazioni: i Leggendari di Galar sono pronti al debutto?

Ultimamente Pokémon Esplorazioni ha accolto una nuova sigla d'apertura che, come da consuetudine, ha disseminato degli indizi per i futuri sviluppi della serie animata. Uno di questi riguarda l'introduzione delle creature leggendarie di ottava e generazione, Zacian e Zamazenta.

L'apparizione dei due Pokémon è piuttosto sporadica all'interno della sigla, compaiono entrambi per qualche frame senza lasciare spazio ad alcuna congettura sul contesto del loro esordio. Ciò di cui siamo certi è che, prima o poi, faranno sicuramente capolino nell'avventura di Ash e GO.

D'altra parte - sin dall'inizio della serie - Pokémon Esplorazioni ha mostrato svariati Leggendari, Mew e Lugia su tutti. Ed ha senso visto l'approccio antologico adottato dagli sceneggiatori, che permette ai nostri protagonisti di viaggiare tra le varie regioni del mondo Pokémon, evitando di confinarli a uno specifico territorio.

Per quanto riguarda Zacian e Zamazenta, sono due creature strettamente collegate alla mitologia di Galar. In Pokémon Spada e Scudo il racconto è incentrato proprio su di loro, sollevando diversi spunti narrativi che sfortunatamente non finiscono mai per essere sviscerati a dovere.

Questo aspetto, sempre più frequente negli ultimi titoli di Game Freak, potrebbe essere colmato proprio dall'anime che - pur non essendo un prodotto canonico - avrebbe la possibilità di espandere e rendere più interessante la lore dietro ai due mastini di Galar.

Pokémon Esplorazioni: la nuova opening ha anticipato il prossimo Pokémon di Gou? Pokémon Esplorazioni arriva in Italia, svelata la data di uscita ufficiale