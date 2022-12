Pokémon Esplorazioni: un leggendario entra in scena, la sinossi dell'episodio 136

Ash Ketchum e Goh hanno raggiunto i loro reali obiettivi nel corso degli episodi più recenti di Pokémon: Esplorazioni. Sebbene la loro avventura sembrasse finita, sono stati annunciati nuovi appuntamenti con l’anime, e nell’episodio 136 i due si troveranno nuovamente a dover fare i conti con un Pokémon Leggendario tra i più amati dai fan.

Il titolo dell’episodio, come era stato già anticipato dai vari leak emersi in rete, è “Ash e Goh! L’inizio di un nuovo viaggio!” e come potete vedere dal post di @AniPokeFandom riportato in fondo alla pagina, la sinossi sembra anticipare un importante frattura nell’amicizia tra i due. “L’amicizia tra Ash e Goh giunge a un punto di non ritorno a causa di un leggero fraintendimento di sentimenti…ma in quel momento, di fronte a loro due, appare il Pokémon Leggendario Lugia, proprio come ha fatto nel giorno in cui si sono incontrati. I due, che sono cambiati e cresciuti molto nel corso della loro avventura, decidono di sfidarlo immediatamente. È tempo di raid!”

In calce trovate anche tre frame del trailer, che mostrano le squadre schierate dai due protagonisti e i loro sguardi decisi di fronte al maestoso Lugia. Cosa ne pensate del ritorno di uno dei leggendari più apprezzati dell’intera serie? Ditecelo come di consueto nella sezione riservata ai commenti. Per finire vi lasciamo all'illustrazione ufficiale dedicata ai campioni del mondo Pokémon.