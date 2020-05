Pokémon Esplorazioni: Leon e Raihan si mostrano in una nuova immagine

Come ben sapete, a causa delle norme restrittive per contenere il Coronavrus in Giappone, molte serie animate, e non solo, sono state bloccate fino a data da destinarsi. Se tra questi si annoverano colossi come Boruto: Naruto Next Generations il quale si è fermato alla puntata 154, lo stesso destino è toccato anche a Pokémon Esplorazioni.

Proprio a causa di tale pausa forzata, per non far perdere l'interesse dei telespettatori intorno alla serie, in Giappone hanno deciso di rimandare in onda gli episodi usciti fino a questo momento e hanno iniziato a intrattenere anche il pubblico tramite alcuni post simpatici sui canali social. In uno degli ultimi, ad esempio, hanno voluto mostrare come i due nuovi protagonisti, Go e Raboot, stiano trascorrendo il loro tempo in quarantena.

E mentre il mondo attende che le serie riprendano la produzione, in queste ore, sul profilo Twitter dell'utente pokexperto sono state mostrare alcune nuove immagini su due personaggi della serie. Stiamo parlando di Leon e Raihan.

Sicuramente questa nuova stagione della serie Pokémon ha delle premesse molto interessanti, dal momento che si presenta come qualcosa di diverso rispetto ai predecessori. Sia per quanto riguarda banalmente la veste grafia, sia per quanto riguarda la storia.

Ricordiamo che nel nostro paese Pokémon Esplorazioni debutterà su K2, mentre è stato annunciato che negli Stati Uniti sarà Netflix ha rendere disponibili la prima metà degli episodi che debutteranno il 12 giugno 2020.

Stai seguendo la nuova serie? Cosa ne pensi? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.