Pokémon Esplorazioni: Lucario entra a far parte del team di Ash

Un avversario leggendario è stato al centro del nuovo episodio di Pokémon Esplorazioni, adesso invece parliamo della nuova aggiunta al team di Ash, protagonista storico della serie e su cui è incentrata anche la saga inedita.

Come sapete in Pokémon Esplorazioni, il celebre allenatore amico di Pikachu ha ottenuto un Riolu, pokémon capace di evolversi in Lucario. Durante lo scontro con Ferrothorn e Copperjah, della squadra di Chariman Rose, Riolu è stato al centro di una sequenza che trovate anche in calce alla notizia: il mostriciattolo si è evoluto, diventando un Lucario. I numerosi fan della serie sono rimasti entusiasti di questa novità, anche perché si trattava di un pokémon che è sempre mancato nelle numerose squadre di Ash.

Così, grazie al suo nuovo attacco denominato "Aura Sphere", Lucario riesce a battere i suoi avversari, permettendo ad Ash di vincere anche questa sfida. Quella di Lucario è un'aggiunta importante al team del protagonista, soprattutto dopo che la sinossi ufficiale della puntata 46 ci ha svelato il ritorno di Mew in Pokémon Esplorazioni, episodio che sarà disponibile a partire dal prossimo 20 novembre. Infine, vi segnaliamo il nuovo piano del Team Rocket, storici personaggi amati da tutti i fan del franchise creato da Satoshi Tajiri.