Pokémon Esplorazioni: il manga ispirato alla serie animata si concluderà a breve

Iniziato nel dicembre del 2019, poco dopo la pubblicazione dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, e della serie anime Pokémon Esplorazioni su cui è basato, si sta avvicinando all’inevitabile conclusione sulla rivista Coro Coro Comics, edita da Shogakukan, e particolarmente legata al franchise sin dalla sua nascita.

È stato proprio sull’ultimo numero della rivista che gli autori hanno informato i lettori dell’imminente finale che spetta all’avventura di Ash, accompagnato dal nuovo coprotagonista Goh in un lungo viaggio che ripercorre in parte alcune delle ricerche mostrate anche nella controparte animata, con continui spostamenti tra le otto regioni incontrare nel corso degli anni, e incontri con personaggi storici.

Stando a quanto riferito infatti, il 26 novembre 2021 verrà pubblicato il Giappone il quarto e ultimo tankobon dell’opera, mentre il 9 dello stesso mese Viz Media pubblicherà il primo in Nord America, il che potrebbe far sperare anche in un futuro arrivo della serie in Italia, dove i diritti per i manga di Pokémon sono in mano all’editore J-POP.

E voi, Avete seguito il manga di Machito Gomi? Cosa vi aspettate dal finale? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere ricordiamo che su Netflix è disponibile il film Pokémon: I Segreti della Giungla, e vi lasciamo alle prime impressioni sulla serie Pokémon Evoluzioni.