Pokémon Esplorazioni, Marnie fa la sua prima apparizione in questa clip

L'ultima iterazione della serie anime di Pokémon ha cambiato le carte in tavola: invece di seguire la storia e i luoghi dei giochi Pokémon Spada e Scudo, Ash Ketchum ha esplorato tutte le regioni del franchise liberamente di episodio in episodio, finendo anche ad Alola nell'episodio 96 di Pokémon Esplorazioni.

Ash si sta facendo strada in tutto il mondo mentre si cimenta nella World Coronation Series e finora si è trovato faccia a faccia con molti potenti avversari. Questo ha incluso anche alcuni volti nuovi di zecca che i fan volevano vedere in azione.

Questo si è rivelato vero in particolare con l'ultimo episodio della serie andato in onda in Giappone. Dato che Ash è ora nei ranghi superiori della Classe Ultra, si è imbattuto in alcuni nuovi potenti avversari di Galar, come Fabia capopalestra con Pokémon di tipo lotta, che ha affrontato in precedenza.

L'episodio 99 della serie lo ha, invece, presentato ufficialmente a Marnie, che è la prossima avversaria che deve affrontare per avanzare nella classifica, e questo significa che è stata ufficialmente introdotta nell'anime per un breve passaggio in cui ha affrontato Ash in battaglia.

L'episodio 99 di Pokémon Esplorazioni presenta ufficialmente non solo Marnie, ma anche suo fratello Ginepro, il Team Yell e l'intera città di Spikeville. L'episodio in realtà dà ai fan uno sguardo a questa piccola città e un teaser delle lotte di Marnie dai giochi originali infatti vediamo che lei si è fatta strada attraverso la World Coronation Series al fine di portare un po 'di notorietà alla sua città.

La battaglia contro Ash alla fine si svolge allo stadio di Goalwick perché Spikeville non ha il potere Gigamax di cui hanno bisogno, ma i fan saranno contenti di avere un grande assaggio del suo viaggio nell'anime.

Sfortunatamente per i fan, sembra che la sua storia si sia conclusa con questo singolo episodio, dato che Ash è stato in grado di batterla e sta andando avanti nel torneo. Cosa ne pensate? Sperate di rivederla di più in futuro? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.