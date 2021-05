Pokémon Esplorazioni Master: l'avventura di Ash e Go continua nella stagione 24

L'avventura di Ash e Go nella Regione di Galar non finirà a breve! The Pokémon Company ha annunciato Pokémon Esplorazioni Master, ventiquattresima stagione dell'anime che porterà i due allenatori a proseguire il loro viaggio.

Divenuto finalmente campione della Lega, in Pokémon Esplorazioni Ash ha alzato l'asticella. In compagnia del suo nuovo amico Go, è arrivato nella Regione di Galar, ambientazioni dei giochi di ottava generazione, per conquistare il Campionato Mondiale Pokémon e diventare il finalmente il miglior allenatore al mondo.

Quando si pensava che questa potesse essere l'ultima stagione con Ash protagonista, The Pokémon Company ha rivelato che l'iconico allenatore sarà presente anche nella stagione 24 dell'anime. Al momento, non è ancora stata fornita alcuna data di rilascio o piattaforma su cui verrà pubblicato. Di questa nuova avventura, oltre al titolo, è però stata presentata la sinossi.

"È un mondo grande grande, ma sapete dove trovare Ash e Go, che combattono e catturano Pokémon da Kanto a Galar. Con Pikachu e gli altri Pokémon al loro fianco, i nostri eroi continueranno a viaggiare per tutto il mondo alla ricerca di Pokémon per il Laboratorio Cerasa. Lungo la strada, Ash salirà più in alto nella classifica del Campionato Mondiale e Go aggiungerò altri Pokémon al suo Pokédex, così da trovare Mew. Nel frattempo, incontrando un misterioso Eevee, Chloe farà i suoi primi passi come allenatrice Pokémon. Nuovi amici, vecchi rivali e avventure emozionanti vi aspettano mentre il viaggio continua".



In attesa di ulteriori informazioni su questa serie, nella Regione di Unima c'è una nuova Campionessa Pokémon. Ecco preview e immagini per l'episodio 65 di Pokémon Esplorazioni.