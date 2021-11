Pokémon Esplorazioni: è Mega Evoluzione contro Gigamax nell'episodio 86

La nuova avventura di Ash Ketchum al fianco del coprotagonista Goh nella serie Pokémon Esplorazioni si sviluppa principalmente su due piani. Il primo è la continua ricerca che gli permette di spostarsi da una regione all’altra, il secondo riguarda invece la sua partecipazione all’importante World Coronation Series,.

L’ultima puntata della serie ha riportato sul campo di battaglia gli spettatori, mostrando l’inizio dell’atteso rematch tra il giovane allenatore di Biancavilla e Fabia, l’abile capopalestra di Pokémon di tipo lotta nonché una degli ultimi allenatori incontrati proprio nella regione di Galar. Avendo l’obiettivo di scalare la Classe Ultra per arrivare ad affrontare i primi otto allenatori al mondo, Ash è disposto a sfruttare uno dei suoi assi nella manica: una Mega Evoluzione.

Come mostrato dal video promozionale ripotato in cima alla notizia, il Pikachu di Ash ha dovuto affrontare un pericoloso Grapploct, lasciando successivamente il posto a Sirfecth’d contro Hawlucha. Due battaglie molto interessanti che preparano il terreno per l’ultimo confronto, come anticipato anche dalla sinossi: “Lo scontro tra Ash e Fabia ha inizio. Tra vantaggi e svantaggi di entrambi, i due allenatori rimangono solo con un Pokémon. Ora Ash dovrà vedersela con Fabia con il suo Mega Lucario.”

I frame conclusivi del video tuttavia presentano la forma Gigamax del Machamp dell’allenatrice, che considerando le relative debolezze dei tipi potrebbe avere un enorme vantaggio contro il Lucario di Ketchum. Per concludere vi lasciamo scoprire quale sarebbe il Pokémon più pericoloso nella vita reale.