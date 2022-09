Pokémon Esplorazioni: uno dei migliori allenatori dirà presto addio ai tornei

La prestigiosa competizione World Coronation Series è stata teatro di alcuni degli scontri più emozionanti dell’intera serie Pokémon: Esplorazioni, e prima di chiudere definitivamente il sipario sull’evento, uno dei migliori allenatori del mondo sembra aver preso una decisione molto importante per il suo futuro.

La scalata di Ash Ketchum nel torneo è stata caratterizzata da vittorie sofferte, e dall’uscita di alcuni dei personaggi più apprezzati dai fan. Per arrivare all’agognata finale contro il Campione in carica Dandel, Ash dovrà però vedersela con la più grande Campionessa del mondo dei Pokémon, nonché grande archeologa della regione di Sinnoh: Camilla. Sia nei videogiochi che nell’anime Camilla ha dimostrato più volte il suo incredibile talento come allenatrice, diventando un grande ostacolo per i giocatori grazie alla sua squadra di Pokémon particolarmente ostici, come Garchomp e Spiritomb.

Un’icona del franchise che però sembra intenzionata a ritirarsi definitivamente dalla scena competitiva e dai tornei. Come potete infatti vedere nel post di AnipokeFandom riportato in calce, durante una conversazione con Diantha, Camilla dichiara di voler abbandonare le battaglie Pokémon dopo la fine della World Coronation Series, sebbene sia sicura di poter vincere contro Ash. Diteci cosa ne pensate di questo possibile addio da parte di Camilla nei commenti.