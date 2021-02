Pokémon Esplorazioni: un misterioso Grookey al centro della preview del prossimo episodio

La serie animata Pokémon Esplorazioni continua a rinfoltire il Pokédex dei due protagonisti. Dopo aver clamorosamente catturato un Leggendario, questa volta ad aggregarsi alla squadra di Go ci sarà uno starter di ottava generazione.

Come già anticipato da un leak di Pokémon Esplorazioni emerso in rete, nella prossima puntata dell'anime debutterà un Grookey. Il Pokémon di tipo erba, uno dei tre iniziali dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo assieme a Scorbunny e Sobble, pare essere stato smarrito dal suo allenatore, e Ash e Go dovranno aiutarlo a ritrovare la via di casa.

Tuttavia, l'immagine promozionale dell'episodio 59 di Pokémon Esplorazioni, intitolato "Un Grookey si è perso! Chi è l'allenatore?!", pare evidenziare una sorta di legame tra Grookey e Go. Quando sembrava che una nuova cattura dovesse toccare ad Ash, ecco che la serie animata pone ulteriormente al centro dell'attenzione il giovane e inesperto allenatore.

Questa mossa potrebbe dividere l'opinione degli spettatori, ma conferma quanto la figura di Go diventerà via via sempre più importante. Che dopo ben ventitré stagioni di onorata carriera Ash possa essere mandato in pensione?



Grookey potrebbe essere un aggiunta fondamentale al team di Go. La piccola scimmietta possiede mosse di tipo erba e buio, ed evolvendosi in Rillaboom sviluppa abilità potentissime. Nelle anticipazioni dei prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni, i due protagonisti torneranno a Kalos.