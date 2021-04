Pokémon Esplorazioni: una nuova avventura per Ash e Goh, nella fredda Landa Corona

A pochi giorni dall'uscita del videogioco New Pokémon Snap , il franchise dei mostriciattoli portatili sembra avere ulteriori novità in arrivo riguardanti anche la trasposizione animata Pokémon Esplorazioni, di cui è stato diffuso un nuovo trailer che ha anticipato la prossima grande avventura dei giovani ricercatori e allenatori Ash e Goh.

Come potete infatti vedere dal post in calce, condiviso da @anipoke_PR su Twitter, i due protagonisti si ritroveranno nella Landa Corona, ambientazione incontrata nel secondo DLC dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, dove saranno presenti non solo diverse forme di mostriciattoli già visti in altre regioni, ma anche numerosi leggendari.

Oltre ad importanti ritorni, come quello di Gary Oak, storico rivale del protagonista nelle prime stagioni dell'anime, questo nuovo viaggio porterà Ash e Goh sempre più vicini a scoprire la posizione del misterioso Mew, tra nuove conoscenze e numerosi scontri. Sembra inoltre che i due allenatori saranno coinvolti in diversi raid nelle terre innevate della corona, dove affronteranno indubbiamente molti Pokémon, come il leggendario Regice mostrato nel trailer.

Cosa ne pensate di questo nuovo arco narrativo dedicato al secondo DLC? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Absol potrebbe aggiungersi alla squadra di Ash, e vi lasciamo ad una realistica illustrazione dedicata a Zapdos.