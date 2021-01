Pokémon Esplorazioni: la nuova opening anticipa le prossime avventure di Ash e Goh

Dopo una breve pausa durante le festività, la serie Pokémon Esplorazioni, è tornata con la pubblicazione del 50esimo episodio, nel quale è stata anche mostrata la nuova opening, che come le precedenti ha anticipato in parte ciò che Ash e Goh dovranno affrontare nelle loro prossime avventure.

La colonna sonora è la stessa usata in precedenza, cantata però da un nuovo duo, membri del gruppo di idol conosciuto come Nogizaka46, ovvero Eika Ikuta e Sayuri Matsumura. Nonostante abbia qualche somiglianza con le precedenti sigle, i toni sembrano molto più leggeri, rispetto ad esempio allo scontro con il leggendario Eternatus anticipato nella seconda opening, e stavolta al fianco di Ash e Goh c'è anche Iris, tornata in uno degli ultimi episodi pubblicati.

Potete vedere il video in questione nel post riportato in calce alla notizia, condiviso da @AnipokeFandom su Twitter, dove oltre al ritorno di storici avversari e personaggi, vediamo molti Pokémon misteriosi, quello che probabilmente sarà uno degli scontri più importanti della nuova serie, che vedrà Ash contro Dandel, campione di Galar.

Rimane tuttavia ancora sospesa la questione su chi tra i due protagonisti aggiungerà al proprio team l'ultimo starter della nuova regione, ovvero il piccolo e simpatico Grookey. Ricordiamo che Ash ha da poco aggiunto un Pokémon fossile alla sua squadra, e vi lasciamo ad una splendida statua della linea evolutiva di Squirtle.