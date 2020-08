Pokémon Esplorazioni, la nuova sigla anticipa incredibili novità per i team di Ash e Go!

Poche ore fa è stata mostrata la nuova sigla di Pokémon Esplorazioni e, nemmeno a dirlo, sono arrivate una montagna di anticipazioni sui nuovi episodi. Tra le novità sono state confermate battaglie, la presenza di molti Pokèmon leggendari, nuove catture e delle inaspettate evoluzioni per i mostriciattoli di Ash Ketchum e Go.

Innanzitutto, in calce potete dare un'occhiata alla nuova opening, intitolata 1, 2, 3! e scritta e cantata dai Nishikawa-kun to Kirisho. La sigla sostituirà - a partire da oggi - l'omonima composizione degli After the Rain.

Nei primi quaranta secondi vengono mostrati Ash e Go alle prese con lo studio di alcuni Pokèmon Leggendari, tra cui figurano anche Zacian e Zamazenta. Successivamente vengono mostrati Mew, i tre Uccelli leggendari di prima generazione e delle fasi di allenamento dei due protagonisti. Non è ancora certa l'apparizione di queste creature nell'anime, ma la possibilità rimane alta.

Subito dopo vengono mostrati i due team al completo di Ash e Go. Il primo sembrerebbe essere ormai al completo, con Pikachu, Dragonite, Mr. Mime, Gengar, Farfetch'd (forma di Galar) e Riolu, mentre il secondo vanta un Magikarp, Raboot, Scyther, Skwovet, Farfetc'd e Sobble. Nel team di Ash compare per qualche frame anche Yamper, ma dovrebbe trattarsi del Pokémon di Koharu.

Infine, oltre ai vari scontri, vengono anche confermate due evoluzioni. Il Riolu di Ash diventerà un Lucario, mentre il Raboot di Go diventerà un Cinderace.

