Pokémon: Esplorazioni, i nuovi episodi sorprendono con il vero destino di Sobble

La squadra di Ash ha preso forma episodio dopo episodio in Pokémon: Esplorazioni. Accompagnato dal solo Pikachu, come ad ogni cambio generazionale, l'allenatore degli eterni dieci anni si è lanciato in una serie di catture durante questo nuovo anime. E da tempo si vociferava che Sobble sarebbe entrato nel team di Ash durante queste puntate.

Dopo essere sempre stato avvicinato al protagonista di Pokémon: Esplorazioni, l'anime ha deciso di cambiare rotta da tutti i leak e anticipazioni spuntate in rete negli scorsi mesi, causando la sorpresa dei fan. L'episodio 29 di Pokémon: Esplorazioni andato in onda da pochi giorni ha infatti confermato la cattura di Sobble ma non a opera di Ash Ketchum.

Il video in calce di Anipoke Central mostra come sono andate davvero le cose. Il Sobble che stava causando problemi al duo di protagonisti di Pokémon: Esplorazioni si nasconde in una fontana e i due ragazzini si avvicinano ai getti d'acqua. Non riuscendo a vedere il pokémon, un Go stizzito lancia la pokéball a casaccio nella fontana e, per pura fortuna, questa impatta con Sobble, catturandolo.

Nella scena finale si vede Go stupito che la cosa sia davvero andata a buon fine. Pertanto lo starter d'acqua entra a far parte della squadra di Go e non di quella di Ash.