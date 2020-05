Pokémon Esplorazioni: nuovi leak svelano i prossimi scontri e le nuove catture di Ash e Go

Pokémon Esplorazioni è attualmente in pausa a causa della pandemia Coronavirus, ed i fan non possono fare a meno che chiedersi che cosa riserverà il futuro ai due protagonisti della serie. In attesa della trasmissione dei nuovi episodi tuttavia, sono comparsi in rete i primi spoiler riguardanti gli avvenimenti del prossimo arco narrativo.

Secondo quanto riportato da Serebii, il duo si imbatterà immediatamente in tre nuovi Pokémon: Sobble, Morpeko e Farfetch'd (forma di Galar). Sobble dovrebbe essere il sesto Pokémon di Ash, e secondo i leak dovrebbe trattarsi di una creatura incredibilmente timida e poco incline al combattimento. Morpeko e Farfetch'd d'altro canto vengono descritti come Pokémon leggermente più aggressivi, e secondo le anticipazioni potrebbero combattere contro Ash e Go.



Ash combatterà poi contro due allenatori d'alto livello. Il primo scontro sarà un rematch con Korrina, la capopalestra di tipo Lotta già battuta dal protagonista durante Pokémon X e Y, mentre il secondo vedrà sfidarsi Ash e Raihan, capopalestra di Galar appassionato di Pokémon di tipo Drago. Raihan fa parte dei migliori 8 del ranking, e parteciperà dunque di diritto allo scontro finale per diventare Campione.

Infine, è stata confermata la partecipazione di Ash al Festival della battaglia, un evento in cui è possibile accrescere il proprio ranking per il Pokémon World Championship. Go continuerà invece ad espandere il proprio Pokédex, catturando Fletchling, Binacle, Phantump, Scatterbug e Flabébé.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere i nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste recuperare l'anime invece, vi ricordiamo che dal prossimo 12 giugno potrete vedere Pokémon Esplorazioni su Netflix.