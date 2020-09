Pokémon Esplorazioni, il nuovo episodio presenta ai fan il 'fratellino' di Ash

Dopo mesi di attesa, Pokémon Esplorazioni arriva in italiano anche su Youtube e col doppiaggio. Ha quindi riavuto inizio l'avventura di Ash Ketchum e Pikachu che, in questa nuova stagione, sono stati affiancati dal nuovo personaggio Go. Dopo le avventure ad Alola, il ragazzo eternamente di 10 anni inizia a girare per il mondo.

Alla fine di Pokémon Sun and Moon ci fu mostrata una gravidanza, con Kukui e Burnet che decisero di mettere su famiglia. Per Ash, Kukui è stata una figura molto paterna e per questo ha deciso di tornare a trovarlo in Pokémon: Esplorazioni. L'episodio di qualche giorno fa ci ha fatto quindi tornare su quelle isole paradisiache e tropicali, ma col tempo che passa naturalmente qualcosa è cambiato.

Quel qualcosa è la nascita del figlio del professor Kukui, Lei. L'allenatore è stato subito adottato come "fratello maggiore" del ragazzino, come sottolineato anche dal professore pokémon che ormai è particolarmente affezionato ad Ash. Alcune scene dell'episodio con i momenti più simpatici e commoventi tra Ash e il neonato Lei sono nelle foto in basso.

Il ritorno ad Alola di Ash è stato quindi molto gradito, chissà se al prossimo viaggio in queste isole in Pokémon: Esplorazioni ci saranno nuove sorprese ad attenderci.