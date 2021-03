Pokémon Esplorazioni: un nuovo starter si unirà al team di Goh nell'episodio 59 dell'anime

Dopo Scorbunny e Sobble, Goh è pronto per catturare il suo terzo starter, secondo quanto rivelato dalla sinossi dell'episodio 59 di Pokémon Esplorazioni. L'episodio in questione andrà in onda in Giappone la prossima settimana, e sarà il penultimo prima dell'uscita di una o più puntate filler.

Il titolo dell'episodio 59 è "Un Grookey si è perso! Chi è l'allenatore?!" e la sinossi recita quanto segue: "Dopo essere andato a dormire, Goh fa un sogno decisamente strano. I suoi genitori si sono trasformati in Rillaboom, e per qualche ragione gli hanno affidato un Grookey da trattare come fosse suo fratello minore. La mattina dopo Goh si sveglia e trova davvero un Grookey al suo fianco, proprio come nel sogno! Tuttavia, sembra che il Pokémon in questione sia già stato catturato da qualcuno, e Goh e Ash decidono di sfruttare l'olfatto di Yamper per risalire all'allenatore. Cosa troveranno una volta raggiunta la destinazione?".

Goh ha già catturato due starter di Galar e a quanto pare Grookey sarà il terzo, visto che l'episodio vedrà anche la partecipazione del Team Rocket, probabilmente dietro l'accaduto. Per quanto riguarda le prossime puntate, l'episodio 60 sarà dedicato al Farfetch'd di Ash, mentre il 61 sarà un filler con protagonista Plusle. Quest'ultimo potrebbe addirittura essere diviso in due parti, quindi anche l'episodio 62 non potrebbe non vedere la partecipazione di Ash e Goh. Quest'ultima informazione resta comunque da verificare.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di buoni motivi per iniziarlo, invece, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Esplorazioni.