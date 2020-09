Pokémon Esplorazioni: il nuovo trailer è pazzesco, entrano in scena i Leggendari di Galar

L'episodio 39 di Pokémon Esplorazioni è andato in onda poche ore fa, ed ha mostrato il rematch tra Ash e Fabia. Oggi, AniPoke ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale, comunicando che dalla prossima settimana in poi gli episodi andranno in onda tutti i venerdì alle 18:55, anziché la domenica.

La nuova preview conferma anzitutto l'entrata in scena dei Leggendari di Galar, Zacian e Zamazenta, come anticipato il mese scorso dalla seconda sigla di Pokémon Esplorazioni. Al momento non è dato sapere quale sarà il ruolo delle due creature, ma considerando quanto mostrato nel trailer, difficilmente i due si scontreranno con il team di protagonisti.

La preview anticipa anche alcune battaglie, tra cui quella tra Ash e Go ed il Team Rocket e tra Leon e Laburno. Confermata anche l'entrata in scena di Zapdos, che si misurerà con Pikachu e Raboot. Difficilmente l'uccello leggendario entrerà a far parte del team di Ash, ma sarà sicuramente interessante scoprire come si concluderà la sfida in questione.

Pokémon Esplorazioni andrà in pausa la prossima settimana, e tornerà venerdì 9 ottobre con l'episodio 40. Da quel giorno in poi, le puntate saranno nuovamente trasmesse a cadenza settimanale.

