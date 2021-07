Pokémon Esplorazioni, il nuovo trailer promette il ritorno di due vecchie conoscenze

Nel corso degli anni il franchise dei Pocket Monsters si è arricchito di numerose serie animate, l'ultima delle quali ancora in onda e conosciuta con il titolo Pokémon Esplorazioni. Lo staff aveva promesso qualche tempo fa il ritorno di storici personaggi e ha già iniziato a mantenere la parola data.

Nelle scorse puntate è tornato sul piccolo schermo l'iconico rivale di Ash, Gary, dopo tanti anni lontano dalla serie animata. Ad ogni modo, il team ha intenzione di continuare il percorso nostalgia con altre vecchie conoscenze, l'ultima delle quali appartenenti all'immaginario di Pokémon Diamante e Perla. Stiamo parlando con precisione di Lucinda e del suo Piplup, protagonisti della prossima saga.

Attraverso un nuovo trailer promozionale e una key viusal inedita, entrambe che potete recuperare tra gli allegati in calce alla notizia, rivediamo infatti la l'allenatrice insieme al suo adorato Pokémon al fianco di Ash e Goh. Nella stessa clip, inoltre, vediamo l'apparizione di Darkrai e Cresselia, due Pokémon Leggendari che uno dei protagonisti potrebbe persino catturare.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere i prossimi sviluppi dell'anime. E voi, invece, che aspettative avete per gli episodi in dirittura d'arrivo? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.