Pokémon Esplorazioni: il nuovo trailer rivela clamorose novità

Pokémon Esplorazioni sta ingranando la marcia a un ritmo vertiginoso, proponendo a brevi intervalli di tempo divertenti e risvolti imprevisti. Eppure, la nuova stagione dedicata ai buffi mostriciattoli sembra essere soltanto all'inizio in quanto un nuovo trailer promette nuovi eclatanti colpi di scena, vediamo insieme quali.

Dopo il fallito tentativo di catturare Zapdos da parte di Go, probabilmente non ancora sufficientemente abile da riuscire a far suo uno dei Pokémon Leggendari, l'anime si prepara a portarsi in avanti con nuovi avvenimenti. A tal proposito, la produzione ha voluto rilasciare un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, che propone interessanti spunti per le prosisme saghe.

Come potete notare voi tessi, dalla clip notiamo l'apparizione di Mashtomp, l'evoluzione di Mudkip, il ritorno di Mew e Leon. Inoltre Go tenterà un'altra volta di sfidare Zapdos e provare a catturarlo, e i protagonisti dovranno inoltre avere a che fare con le due esclusive principali di Spada e Scudo, Zacian e Zamazenta, nonché contro il micidiale Mewtwo. Pare, infine, che Riolu si evolverà presto in Lucario e Raboot in Cinderace. Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi episodi per conoscere il prossimi eclatanti colpi di scena.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver scoperto quanti Pokémon ha catturato Ash fino ad ora.