Pokémon Esplorazioni: l'Occidente censura l'episodio 4 per i 'baffi di Hitler'

Da sempre, il destino di numerose produzioni televisive passa tra le mani di licensor che impongono diversi strati di censura. Questo fenomeno ha fortemente toccato negli ultimi anni l'Occidente, in particolare anche il nostro Paese, alterando anche alcune scene di prodotti per un pubblico giovane come Pokémon Esplorazioni.

Solo qualche giorno fa, un fan aveva scovato una censura nei riguardi del Team Rocket che aveva avuto modo di far discutere la community americana in merito al fenomeno di storpiatura delle scene dell'anime. Ad ogni modo, tale fenomeno ha da sempre toccato anche da vicino lo stesso Giappone, suscitando talmente tante polemiche che, ancora oggi, non tutte si sono spente del tutto. Molte fasce orarie, infatti, hanno costretto molti studi di animazione ad apportare modifiche sostanziali a numerose produzioni, alterando titoli più violenti come Bleach.

Recentemente, un appassionato ha scoperto per caso una modifica che lo staff ha apportato all'episodio 4 di Pokémon Esplorazioni per la sua variante occidentale. Come potete notare voi stessi in calce alla notizia, i baffi di un personaggio sono stati totalmente rimossi a causa della sua comunanza con quelli di Hitler. Un dettaglio che è passato inosservato ai più, ma che sancisce nuovamente il pugno duro dell'Occidente nei riguardi di tutti quei dettagli considerati malevoli per il pubblico di riferimento.

