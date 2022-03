Pokémon Esplorazioni, l'opening rivela il ritorno di tantissimi personaggi storici

L'ultima iterazione dell'anime si è rivelata più che mai una celebrazione del viaggio di Ash Ketchum, poiché ha aperto l'intero mondo di Pokémon a ogni sorta di nuova battaglia e avventura. Ash ha combattuto attraverso i ranghi della World Coronation Series, e ha incontrato tanti vecchi alleati e rivali del passato che tanto amano i fan.

Parte del divertimento della serie è stato vedere come molti personaggi sono cambiati dalla loro ultima apparizione nell'anime, e con Pokémon Esplorazioni che suggerisce cosa sta per arrivare con la sua nuova opening, ci sono ancora più facce familiari che si preparano a ritornare. Questo include il ritorno di Gary Oak, Iris, i personaggi di Alola e persino Paul. Potete vedere più sotto tutte le anticipazioni di questi importanti ritorni.

La più recente opening sarà probabilmente l'ultima per Pokemon Esplorazioni, e proprio per questo è stata realizzata per fare il botto tra i fan. Se gran parte dell'opening è un elegante accenno a ciò che sta per venire, i fan hanno notato attraverso le altre opening passate che i personaggi presenti hanno effettivamente fatto un'apparizione nella serie. Questo significa che i rapidi scorci di Paul, il Greninja di Ash e tanti altri si svolgeranno praticamente di sicuro nei futuri episodi della serie. Ma sfortunatamente non è ancora stato rivelato quando esattamente questi ritorni avranno luogo.

Ognuno di questi personaggi può fare la sua apparizione sia in un piccolo ruolo cameo come parte dei viaggi di Ash e Goh attraverso le regioni, o possono fare la loro apparizione come parte delle future battaglie di Ash attraverso la World Coronation Series. Questo è anche ciò che rende il pensiero di questi ritorni molto più eccitante, e anche quello che potrebbe essere ancora più sorprendente per il futuro della serie.

Cosa ne pensate? Siete entusiasti di vedere così tanti personaggi della storia di Pokémon fare il loro ritorno nell'anime? Chi siete più entusiasti di incontrare di nuovo? Avete visto l'esordio di Marnie in Pokémon Esplorazioni? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.