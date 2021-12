Pokémon Esplorazioni, il peluche di Gengar Gigamax in palio in un concorso

Pokémon Esplorazioni è l'ultima serie anime dei mostriciattoli tascabili. Essa segue le avventure dello storico protagonista Ash, del suo Pikachu e del loro amico Goh per tutto il mondo Pokémon. La seconda parte di Pokémon Esplorazioni debutterà su Netflix il prossimo 21 gennaio, grazie anche al successo che la serie sta riscuotendo globalmente.

Negli ultimi episodi dell'anime, Gengar è entrato a far parte della squadra Pokémon di Ash. Il Pokémon Ombra sin dal primo incontro con l'iconico protagonista della serie animata ha capito di avere un rapporto speciale con lui, cosa che ha convinto entrambi a proseguire insieme la loro avventura.

Gengar è protagonista di diversi poster di Pokémon Esplorazioni, per sponsorizzare la serie. Il Pokémon è amatissimo dai fan sin dalla prima generazione, dove ha colpito tutti con il suo aspetto tetro e le sue burle. Sembra che la Gengar mania non sia destinata a esaurirsi a breve: nel tweet di @anipoke_PR è stato annunciato in Giappone un concorso con in premio un enorme peluche di Gengar Gigamax.

5 fortunati vinceranno quindi questa esclusiva "Poké bambola". Il peluche misura 25 cm di altezza per 30 di larghezza, e con la sua bocca spalancata questo Gengar sembra proprio adatto per fare il cuscino, con il secondo fine di utilizzare la sua mossa Mangiasogni sul dormiglione malcapitato. Un bello scherzetto, senza ombra di dubbio.

In Italia non è previsto l'arrivo dello stesso peluche. Il merchandise di Gengar è comunque molto vasto, e chissà che in futuro non arrivi anche qui un peluche di Gengar gigante.