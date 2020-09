Pokémon Esplorazioni: perché Pikachu non vuole evolversi? Ash svela l'arcano!

Da ormai qualche settimana non si parla d'altro che della presunta evoluzione di Pikachu in Raichu, anticipata dalla sinossi dell'episodio 34 di Pokémon Esplorazioni condivisa da Anipoke. L'annuncio aveva creato parecchia curiosità ma, come prevedibile, la tanto attesa trasformazione dello storico compagno di Ash non è avvenuta.

La puntata però ha, di fatto, risposta ad una domanda, ovvero: perché il Pikachu di Ash non vuole proprio saperne di evolversi? Sorprendentemente il protagonista ha risposto alla domanda di Go, svelando l'arcano: "Il mio Pikachu vuole diventare più forte, ma come Pikachu. È meglio evolversi quando lo si desidera davvero!". In basso potete dare un'occhiata ad un estratto dell'episodio.

Una risposta decisamente semplice, ma perfettamente chiara. Sin dal primo episodio dell'anime, Pikachu ha combattuto centinaia di incontri, sconfiggendo avversari di gran lunga più forti sulla carta e diventando l'asso del team di Ash. In Pokémon Esplorazioni, Pikachu è anche l'unico componente della squadra del protagonista a non aver mai perso uno incontro, escluso il match d'esibizione contro il Campione Dandel.

Naturalmente, essendo il volto del franchise, si presume che gli stessi piani alti di The Pokémon Company non desiderino assolutamente un'evoluzione, ma ricevere una spiegazione canonica non può che fare piacere ai fan.

E voi cosa ne pensate? Siete pro o contro la trasformazione di Pikachu? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi ricordiamo che potete leggere gli spoiler delle prossime quattro puntate di Pokémon Esplorazioni.