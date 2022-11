Pokémon Esplorazioni: la conclusione perfetta per l'avventura di Ash Kethum

La carriera di Ash Ketchum come allenatore di Pokémon è iniziata molto tempo fa nel paesino di Biancavilla. Da allora il protagonista è riuscito a superare molte difficoltà e raggiungere risultati straordinari. Prima campione di Alola e ora Campione del mondo, Ash sembra aver trovato la fine perfetta per la sua storia in Pokémon: Esplorazioni.

La strepitosa scalata fatta nel corso dell’intera World Coronation Series, affrontando vecchie conoscenze come a ripercorrere le avventure del passato, e i viaggi intrapresi al fianco di Goh attraverso tutte le regioni già conosciute, potrebbero essere un addio allo storico protagonista dell’anime di Pokémon, che ha accompagnato generazioni di appassionati nel corso di 25 anni.

Tuttavia, sarebbe difficile sostituire Ash, diventato ormai una vera e propria icona del brand insieme al suo Pikachu, protagonista dell’ultimo combattimento con il Charizard di Dandel. Goh, personaggio introdotto proprio nell’ultima stagione, potrebbe ereditare un compito così importante, magari proseguendo nelle sue ricerche e nello studio di Pokémon difficili da trovare e catturare. Voi cosa ne pensate? Credete che Ash abbandonerà il suo ruolo ora che è diventato Campione? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo infine che sono stati confermati due episodi sul Progetto Mew, e vi lasciamo alle parole della doppiatrice di Ash sul futuro dell'allenatore.