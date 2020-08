Pokémon Esplorazioni: Pikachu si evolverà finalmente in Raichu?

Durante tutte le serie televisive incentrate sui Pocket Monsters, il Pikachu di Ash non si è mai evoluto per un motivo o per un altro. Ad ogni modo, qualcosa potrebbe cambiare in uno dei prossimi episodi della nuova stagione dell'anime. Scopriamo insieme la sinossi dell'episodio 35 di Pokémon Esplorazioni.

Mentre Ash si prepara ad affrontare la sua battaglia più difficile finora, continuano a trapelare in rete i contenuti dei prossimi episodi dell'anime. L'episodio 35, che dovrebbe debuttare domenica prossima, frenerà i ritmici frenetici dello scontro della puntata odierna per concentrarsi sullo sviluppo dei personaggi. Intitolato "Ho catturato Pikachu", la sinossi della puntata in questione qui segue:

"Go, continuando ad osservare il rapporto tra Ash e Pikachu, si rende improvvisamente conto di voler catturare un Pikachu tutto suo. Il capo del laboratorio, Sakuragi, lo avverte di una sommossa di numerosi Pikachu che spingono Go a indagare sul fenomeno. Tantissimi Pokémon stanno infatti scavando "pietre-tuono" dalla roccia per utilizzare quel potere ed evolversi in Raichou... ma ecco che anche il Pikachu di Ash si evolve finalmente in Raichou grazie alla "pietra-tuono" scoperta da una gentile Pikachu femmina?"

L'episodio della prossima settimana sarà dunque largamente incentrato su Go e sul desiderio di catturate un Pikachu. Ci riuscirà o ritornerà sui suoi passi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che Pokémon Esplorazioni sta per arrivare in Italia.