Pokémon Esplorazioni: la popolarità di Ash Ketchum raggiunge nuove vette

L'impresa più memorabile raggiunta finora dall'allenatore Ash Ketcum, è la vittoria al torneo della regione di Alola, ottenuta alla fine di Pokémon Sole e Luna. Ciò ha reso lo storico protagonista particolarmente conosciuto nel vasto mondo dei mostriciattoli portatili, come anticipato nelle immagini del prossimo episodio di Pokémon Esplorazioni.

Impegnato nella missione inerente al Progetto Mew con il suo amico Goh, e costantemente concentrato a salire nella classifica del Campionato Mondiale di Pokémon, Ash si è ritrovato nell'arcipelago di Alola, dove è stato protagonista di un simpatico intermezzo comico. Come potete vedere dai frame dell'ultimo episodi riportati in fondo alla pagina, la popolarità del giovane Ketchum ha fatto sì che due ragazzi si avvicinassero a lui e gli chiedessero di fare una foto in perfetto stile aloliano.

Nonostante sia stato rappresentato per lo più in maniera simpatica, questo momento potrebbe essere molto rilevante nella carriera dell'allenatore di Biancavilla, riconosciuto dopo 23 anni come una celebrità del mondo Pokémon all'interno della stessa serie animata. Dopo le numerose, e significative, sconfitte accumulate nel corso degli anni, sembra essersi aperto un cammino di rivalsa per il giovane Ash, aspetto che potrebbe influire positivamente sul viaggio dei due protagonisti, e magari portarlo a diventare il migliore.

