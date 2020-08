Pokémon Esplorazioni si prepara al ritorno di Zapdos, Moltres e Articuno?

Diversamente dalle altre stagioni dell'anime, Pokémon Esplorazioni si è concentrato sul farci rivivere storie e regioni ormai andate. Kanto, Johto, Hoenn e tutte quelle successive che per ovvi motivi sono state messe per lungo tempo da parte. Però con questa nuova avventura la produzione ha deciso di agire diversamente.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima regione Pokémon visitata da Ash e Go, la nuova sigla d'apertura dell'anime lancia un indizio sull'incontro con alcuni leggendari. Come accade sovente, le opening giapponesi infatti anticipano molti dei contenuti in programma, in modo più o meno lieve, ed è accaduto per Zacian e Zamazenta, leggendari di Galar, ma il video sembra quasi voler preannunciare il ritorno di Zapdos, Moltres e Articuno.

Ricordiamo che questi tre pokémon dalle sembianze di uccelli risalgono addirittura alla prima stagione e quindi dimorano principalmente nella regione di Kanto. Non appaiono ormai da tempo e quindi Pokémon Esplorazioni potrebbe essere il momento giusto per farci rivedere queste creature mitiche. Difficilmente verranno catturati dai due protagonisti, anche se qualcuno già pensa che una pokéball presente nella sigla indichi che Zapdos sarà catturato. Cosa vi aspettate dai prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni?