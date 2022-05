Pokémon Esplorazioni: la presentazione della Master Class nel nuovo trailer

Il crescendo dell'anime Pokémon: Esplorazioni ha condotto Ash nella top 8 della World Coronation Series. Il protagonista dovrà vedersela con allenatori estremamente capaci, ed esperti in diversi tipi di Pokémon, e tutti pronti a difendere la propria posizione, come mostrato nel nuovo trailer di presentazione dell'arco conclusivo.

Dopo la presentazione ufficiale attraverso la nuova key visual, gli 8 allenatori più potenti del mondo, e in cima alla World Coronation Series, hanno infatti ricevuto una rapida presentazione nell'ultimo video promozionale, riportato in calce alla notizia. In poco meno di un minuto Ash e i suoi rivali vengono presentati con le rispettive posizioni, i loro migliori Pokémon, e il tutto con la coinvolgente ed entusiasmante colonna sonora dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo.

Per assistere alla serie di battaglie epiche che si susseguiranno nella fase finale della competizione, Goh si è momentaneamente allontanato dal Progetto Mew, e viene mostrato sugli spalti al fianco di Hop, fratello minore del Campione Dandel. Inoltre sappiamo che non mancheranno né trasformazioni Mega né le più recenti Gigamax. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo trailer lasciando un commento qui sotto.

Per finire ricordiamo che la 25esima stagione dell'anime arriverà in Italia, e vi lasciamo alla discussione sulle opportunità mancate in Pokémon: Esplorazioni.