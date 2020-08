Pokémon Esplorazioni: Presto vedremo Ash e Gou contro un Pokémon Leggendario?

La nuova opening dell'anime Pokémon Esplorazioni ha causato molte reazioni da parte dei fan, mostrando nuovi Pokémon che entreranno a far parte dei team di Ash e Gou solo in futuro e anticipando quelli che probabilmente saranno alcuni dei momenti più intensi dell'intera stagione, arrivata attualmente a 37 episodi.

Nel corso delle puntate viste finora la nuova serie si è mostrata profondamente diversa dalle precedenti, sia per un più rapido ritmo nella narrazione, che ci ha portato ad esplorare diverse regioni, e non unicamente quella di Galar, sia per l'aggiunta dell'ormai co-protagonista Gou, che ha immediatamente conquistato i fan.

I due allenatori poi sono riusciti a catturare molti più Pokémon rispetto al passato, portando su schermo tecniche e abilità mai viste prima. Nonostante tutti questi elementi, che vanno probabilmente a favore dell'intero progetto, i fan sono rimasti sorpresi da un particolare frame apparso nell'ultima opening, dove si vedono Ash e Gou circondati da delle nuvole violacee mentre rivolgono lo sguardo al cielo.

È un chiaro riferimento al fenomeno della Notte Oscura, descritto nei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, e infatti qualche ora dopo la pubblicazione dell'episodio è stata condivisa l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, che mostra effettivamente Eternatus nella sua forma Eternamax.

Ricordiamo che anche altri leggendari sono apparsi nell'opening, e che un fan ha ideato la forma coleottero di Eevee.