Pokémon Esplorazioni: la preview dell'episodio 38 mostra il nuovo membro del team di Go?

Pochi istanti fa è stata condivisa la preview dell'episodio 38 di Pokémon Esplorazioni, in cui i fan hanno potuto osservare l'entrata in scena di un famoso mostriciattolo di prima generazione. Secondo alcuni rumors, il Pokémon in questione potrebbe persino entrare a far parte del team di Go, attualmente composto da soli due membri.

Innanzitutto, vi ricordiamo che la sinossi dell'episodio recita quanto segue: "Ash e Go partecipano alla Grande Esibizione di Fossili Pokémon, accompagnati dall'amica d'infanzia di Go, Chloe, che potrebbe essere d'aiuto grazie al suo progetto di ricerca. Tutti e tre decidono di prendere parte all'attività di scavo per ritrovare dei fossili in buono stato. Go si impegnerà al massimo, visto il suo desiderio di avere un Pokémon fossile nella sua squadra, anche se riuscirà a trovare un'Ambra Segreta, che contiene parte del DNA di un antico Pokémon."

Come potete vedere in calce, le azioni di Go porteranno al risveglio di Aerodactyl, il Pokémon Fossile di prima generazione. Il ragazzo viaggia, al momento, con un Sobble e il suo fidato Raboot, e secondo i primi spoiler Aerodactyl sarà il terzo componente della sua squadra.

Naturalmente riceveremo una conferma solo dopo l'uscita dell'episodio, fissata per domenica 20 settembre alle ore 18:00. Vi ricordiamo anche che l'episodio successivo, il numero 39, mostrerà la rivincita tra Ash e Bea.