Pokémon Esplorazioni: la preview dell'episodio 68 anticipa il ritorno di un leggendario

L'episodio 68 di Pokémon Esplorazioni sarà ricco di sorprese. Oltre al ritorno di uno storico rivale di Ash e del vecchio team del protagonista, infatti, la nuova preview ha anticipato anche l'apparizione di un famoso Pokémon Leggendario, una leggenda che rievocherà sicuramente molti ricordi nei fan di lunghi data.

L'episodio 68 di Pokémon Esplorazioni si intitolerà "Un Avversario per Goh! Il Cammino per Mew!" e come anticipatovi tempo fa, mostrerà il ritorno in scena della vecchia squadra di Ash Ketchum. Oltre a Charizard, Bulbasaur, Infernape e a un vecchio rivale, l'episodio vedrà anche l'apparizione di Moltres, uno dei tre Uccelli leggendari di Kanto, purtroppo non in Forma di Galar.

In attesa dell'uscita dell'episodio, fissata per venerdì 28 maggio, riportiamo la sinossi completa: "Ash e Goh fanno visita ai laboratorio di Oak di Biancavilla per la prima volta dopo diverso tempo. Lì, Goh viene a conoscenza del fatto che Project Mew, un team che intende fare una grande ricerca per trovare Mew, sta reclutando nuovi membri. Ash invece vede che l'Infernape che ha precedentemente lasciato nei laboratori di Oak non si è fatto vivo di recente, quindi decide di cercarlo insieme a Goh. E che voi ci crediate oppure no, durante la ricerca incontrano l'amico d'infanzia e rivale di Ash, Gary". Moltres non viene nominato nella sinossi, ma come potete vedere in calce la sua apparizione sembra essere una parte abbastanza importante dell'episodio.

E voi cosa ne dite? Felici del ritorno in scena di Moltres? Diteci nei commenti quali altri Pokémon leggendari vi piacerebbe rivedere! Per maggior informazioni su Pokémon Esplorazioni, invece, vi lasciamo agli ultimi dettagli sull'arco narrativo di Mew.