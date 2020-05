Pokémon Esplorazioni: il profilo social della serie anticipa il debutto di un campione

Pokémon Esplorazioni è momentaneamente in pausa a causa dell'emergenza Covid-19, ed i fan non vedono l'ora di scoprire quali nuove sfide attendono Ash Ketchum e Go. In vista della release dei prossimi episodi, il profilo social di Anipoke ha deciso di fare un piccolo regalo ai propri follower, anticipando il debutto di un grande allenatore.

Come potete vedere in calce all'articolo infatti, la pagina ha pubblicato un'immagine di Raihan (Laburno nella versione italiana), il celebre allenatore di Spada & Scudo già mostrato nella preview del nuovo arco narrativo di Pokemon. Nello specifico, Anipoke ha scritto: "Il popolare allenatore di Pokemon Spada & Scudo fa il suo debutto. Ecco Raihan, il rivale di Dandel! Il doppiatore sarà Tatsuo Suzuki".



Raihan è considerato dagli abitanti di Galar come il Capopalestra più forte della regione. Autoproclamotosi rivale dell'imbattibile Dandel, Raihan ha attualmente un record di 0 vittorie e 10 sconfitte contro il campione del Pokémon World Champioship, nonostante sia stato l'unico a mettere in piedi una reale sfida con esso. L'allenatore è specializzato in Pokémon di tipo Drago e la sua squadra è composta, tra i tanti, da Duraludon, Flygon e Torkoal.



Ash Ketchum è intenzionato a diventare il nuovo campione del Pokémon World Championship, titolo che non potrà ottenere senza prima accedere alla Master Class. Per arrivare tra i primi 8, l'allenatore dovrà sicuramente battersi con il Capopalestra di Knuckleburgh.



E voi cosa ne pensate? State aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento! Casomai non foste riusciti a seguire la serie invece, vi ricordiamo che dal 18 giugno potrete recuperare Pokémon Esplorazioni su Netflix.