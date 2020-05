Pokémon Esplorazioni, quale sarà la prossima sfida di Ash?

La pubblicazione dei nuovi episodi di Pokémon: Esplorazioni è attualmente in pausa a causa del coronavirus, e ciò ha portato i fan a fare mille congetture diverse su chi incontrerà il nostro Ash e quali Pokémon aggiungerà al suo arsenale assieme al compagno di viaggi Go. Vediamo quindi quale sfida attende il giovane campione.

Anche se attualmente la serie non ha una data di ritorno, la pubblicità dei nuovi episodi non si è fatta attendere e online stanno trapelando le immagini di uno scontro tra due pesi massimi del mondo Pokémon. Sembrerebbe infatti che nell'episodio 25 assisteremo al ritorno di Ornella, la capopalestra di Yantaropoli, che sembra pronta ad un rematch con il suo fedele Lucario. Ad affrontare la megaevoluzione di Lucario questa volta sarà il Dragonite di Ash, in uno scontro che si prospetta essere memorabile.

L'aggiunta di Dragonite al proprio team ha reso la squadra di Ash una delle più forti del giovane campione di Biancavilla, ma finora il Pokémon drago non ha avuto molte occasioni per mettersi in luce. Al di fuori di una Raid Battle contro Golurk, dobbiamo ancora scoprire il suo vero potere e se è vero che sarà protagonista della prossima battaglia potremmo finalmente avere un assolo del Pokémon pseudo-leggendario e perchè no, magari vedere all'opera l'intero team composto da Dragonite, Mr. Mime, Gengar e Riolu.

Cosa ne pensate della nuova serie Pokémon: Esplorazioni, vi sembra che il nuovo Ash sia effettivamente più forte di quello visto precedentemente?