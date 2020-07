Pokémon Esplorazioni: nei prossimi episodi debutterà una sigla inedita

Fino a questo momento la serie animata di Pokémon Esplorazioni conta ben 30 episodi all'attivo, trasmessi in un lasso di tempo di circa 8 mesi, perciò è arrivato il momento che la serie svecchi la sigla d'apertura adottandone una nuova di zecca.

L'account Twitter ufficiale della produzione ha appunto comunicato che, l'attuale opening "1,2,3", vedrà una reinterpretazione da parte degli artisti Takanori Nishikawa e Golden Bomber's Sho Kirisho, che prenderanno il posto della precedente band "After The Rain".

La nuova versione della sigla debutterà in occasione dell'episodio numero 32 dell'anime, che andrà in onda il 9 agosto in Giappone. Molto probabilmente, la sigla mostrerà tutti i mostriciattoli conquistati da Ash e GO nel corso della loro avventura per le varie regioni del mondo Pokémon.

Non è escluso che la sigla possa disseminare qualche indizio per il futuro della serie, magari anticipando velatamente personaggi e creature tascabili che avremo modo di incontrare durante i prossimi episodi. Nel frattempo, si susseguono le indiscrezioni riguardo alle nuove conquiste di Ash, che vorrebbero la cattura di un Leggendario da parte dell'allenatore di Pallet Town.

