Pokémon Esplorazioni: i prossimi episodi promettono un gradito ritorno e una rivincita?

A seguito dell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni, l'anime si appresta a spingere sulla crescita e caratterizzazione di Ash che dovrà prepararsi ad affrontare nuovi ostacoli per migliorare come allenatore di Pokémon. Ad ogni modo, i prossimi episodi sembrano promettere nuove possibilità per l'immortale protagonista.

La sconfitta subita contro Bea ha evidenziato gli attuali limiti di Ash che, fino a quel momento, era riuscito a spuntarla praticamente contro ogni avversario. Tale batosta, dunque, servirà all'iconico protagonista per migliorare le proprie capacità e diventare sufficientemente abile per riprendersi la sua rivincita e avere una possibilità contro il Campione della Regione di Galar, Leon. Se la puntata della prossima settimana è riservata a Go e ad una possibile evoluzione di Pikachu in Raichou, i titoli dei prossimi episodi preannunciano novità.

Il mese di settembre, dunque, rivedrà all'opera la Regione di Alola nonché un'attesa rivincita. Ad ogni modo, i titoli in questione qui seguono:

13 settembre: "Sono tornato! Alola!";

20 settembre: "Il Pokémon Fossile";

27 settembre: "Ash contro Bea";

Una piccola nota, inoltre, suggerisce che Aerodactyl possa essere il prossimo compagno di squadra di Go. Vi suggeriamo, in definitiva, di continuare a seguirci per non perdervi le prossime novità su Pokémon Esplorazione. E voi, invece, cosa vi aspettate dalle prossime puntate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.