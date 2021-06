Pokémon Esplorazioni: il prossimo episodio durerà un'ora, ecco di che si tratta

Pokémon Esplorazioni ha contribuito a svecchiare il franchise proponendo una serie che si è presa l'onere di riportare in auge vecchie conoscenze dopo anni di assenza dal piccolo schermo. Inoltre, il nuovo progetto animato ha raccolto l'interesse anche di molte aziende, su tutte quella di Netflix.

Esattamente il primo di luglio, infatti, Pokémon Esplorazioni approderà su Netflix in italiano, non sappiamo se con i sottotitoli o con doppiaggio, tuttavia già da tempo il colosso americano aveva mostrato l'interesse di continuare ad investire sul franchise dei Pocket Monsters. Ad ogni modo, la trasmissione regolare e settimanale dell'anime sta per prendersi una breve pausa.

L'episodio 73 di Pokémon slitterà di una settimana dal momento che la puntata attesa per il 2 luglio sarà uno speciale di un'ora che riassumerà gli eventi della storia fino ad ora. Presumibilmente si tratta di un episodio per collegare la serie al nuovo cour stagionale e di conseguenza al prossimo arco narrativo. Presumibilmente, a fine episodio avremo una prima anticipazione della nuova saga e degli avvenimenti della prossima puntata.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo speciale riempitivo, si tratta solo di un episodio recap? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.